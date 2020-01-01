Орбан назвал нелегалов биологической угрозой

По словам Орбана, отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому властям проще закрыть границы.

Нелегальная миграция несет серьезные риски для национальной безопасности Венгрии. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу", - подчеркнул он.

По словам Орбана, отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому властям проще закрыть границы на время эпидемии COVID-19.

"Не все, но некоторые из них могут быть носителями коронавирусной инфекции", - пояснил венгерский премьер.

Напомним, власти Венгрии с 15 июля разрешили въезд определенным категориям граждан Украины. Они смягчили требования после того, как на границе с Украиной образовались большие очереди. Также стал возможен въезд по разрешению венгерской полиции.

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