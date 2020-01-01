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Орбан назвал нелегалов биологической угрозой

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По словам Орбана, отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому властям проще закрыть границы.
Орбан опасается всплеска эпидемии коронавируса из-за нелегалов
Орбан опасается всплеска эпидемии коронавируса из-за нелегалов
cgtn.com
 
Нелегальная миграция несет серьезные риски для национальной безопасности Венгрии. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 
 
 
"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу", - подчеркнул он. 
 
По словам Орбана, отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому властям проще закрыть границы на время эпидемии COVID-19.
 
"Не все, но некоторые из них могут быть носителями коронавирусной инфекции", - пояснил венгерский премьер.
 
Напомним, власти Венгрии с 15 июля разрешили въезд определенным категориям граждан Украины. Они смягчили требования после того, как на границе с Украиной образовались большие очереди. Также стал возможен въезд по разрешению венгерской полиции.

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Теги: Венгрия, мигранты, нелегальная миграция, Виктор Орбан, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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