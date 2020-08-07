Наверно это глупость - Тихановская об участии в выборах президента Беларуси

Соперница Лукашенко не раз думала отказаться от участия выборах, и сомневается в том, что выдвигать свою кандидатуру было правильным решением.

Кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская считает, что ее решение о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост могло быть глупостью. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу, 7 августа, интервью порталу tut.by.

Она рассказала, что решение баллотироваться в президенты она приняла после того, как ЦИК Беларуси отказался регистрировать инициативную группу ее мужа - блогера Сергея Тихановского.

"Ну и что, пришла я домой, и так мне обидно стало, что труд его зря пропадет, что взяла и приняла такое решение. И даже сомнений не было. Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы сто раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было - подвиг или глупость? Наверное, все-таки глупость", - сказала Тихановская.

Она также добавила, что уже после регистрации не раз думала отказаться от участия в выборах, однако ее помощники убеждали ее не делать этого.

Как сообщалось, 25 и 26 июля в разных городах Беларуси в митингах в поддержку Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.

Также оппозиционный кандидат была вынуждена вывезти своих детей за пределы страны из-за угроз в адрес ее самой и ее детей.

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