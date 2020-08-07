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Шторм оставил часть Нью-Йорка без света

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В начале недели на западное побережье США обрушился тропический шторм Исайас. Без єлектричества около 1,3 млн человек.

Часть Нью-Йорка осталась без света из-за топического шторма Исайяс. Как сообщает телеканал ABC, без электричества остались более 120 тысяч жителей города.

Обеспечивающая город электричеством компания Con Edison также сообщила о сбое на Манхэттене.  Его причины пока не установлены. Компания уже восстанавливает подачу энергии и выясняет причины сбоя.

Оператор общественного транспорта Нью-Йорка MTA, отвечающий за метро, автобусы и две железные дороги, предупреждает о возможных задержках в движении транспорта.

Как указывает ABC, по всему Восточному побережью США из-за шторма без света остаются около 1,3 млн человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLACKOUT: Power outage hits large portions of Manhattan in New York City. #newyorkcity #manhattan #blackout

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Шторм Исайас обрушился на западное побережье США 4 августа. В результате стихии погибли по меньшей мере 6 человек.

 

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Теги: США, Нью-Йорк, шторм, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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