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Взрыв в Бейруте: число взятых под стражу возросло

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Ранее сообщалось о 16 задержанных по делу о взрыве. Местные власти обещают наказать виновных в трагедии.
В Бейруте 4 августа произошел мощный взрыв
В Бейруте 4 августа произошел мощный взрыв
Getty
 
В Ливане увеличилось до 19 число задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщил телеканал LBCI со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах. 
 
 
Еще правоохранители начали расследования в отношении бывшего генерального директора таможни Шафика Мерхи.
 
Глава Министерства информации Ливана Маналь Абдель Самад подтвердила данные о задержании, сообщил телеканал Al Jazeera.
 
По словам министра, в числе задержанных бывшие и нынешние чиновники администрации столичного порта.
 
"Если наше расследование не принесет результатов, мы поставим вопрос об инициировании в Совете министров международного расследования", - отметила она.
 
Перед этим Корреспондент сообщал о задержании 16 чиновников администрации морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв.
 
В тот же день правительство Ливана приняло решение поместить под домашний арест всю администрацию порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший взрыв. Как заявил премьер-министр Хасан Диаб, все виновные в случившейся трагедии понесут заслуженное наказание.
 
 

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Теги: Ливан, взрыв, задержание, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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