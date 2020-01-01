Взрыв в Бейруте: число взятых под стражу возросло

Ранее сообщалось о 16 задержанных по делу о взрыве. Местные власти обещают наказать виновных в трагедии.

В Ливане увеличилось до 19 число задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщил телеканал LBCI со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

Еще правоохранители начали расследования в отношении бывшего генерального директора таможни Шафика Мерхи.

Глава Министерства информации Ливана Маналь Абдель Самад подтвердила данные о задержании, сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам министра, в числе задержанных бывшие и нынешние чиновники администрации столичного порта.

"Если наше расследование не принесет результатов, мы поставим вопрос об инициировании в Совете министров международного расследования", - отметила она.

Перед этим Корреспондент сообщал о задержании 16 чиновников администрации морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв.

В тот же день правительство Ливана приняло решение поместить под домашний арест всю администрацию порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший взрыв. Как заявил премьер-министр Хасан Диаб, все виновные в случившейся трагедии понесут заслуженное наказание.

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