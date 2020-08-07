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В Испании самолет приземлился из-за отказа украинца надеть маску - СМИ

Комментариев: 2
Капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги. Там украинца ждали сотрудники гражданской гвардии.
СМИ сообщили, что украинец был пьян
СМИ сообщили, что украинец был пьян
Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, совершил вынужденную посадку из-за пассажира, гражданина Украины, который отказался надеть маску. Об этом сообщает EFE.
 
По информации СМИ, украинец мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В результате капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги, где мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полет в Мадрид.
 
Отметим, недавно сообщалось, что в США пилоты развернули самолет из-за отказа пассажиров надеть маски.
 
Также Корреспондент писал, что авиаперевозки полностью возобновятся только к 2024 году.

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Теги: Испания, самолет, авиаперелет, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 19:16
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Мокшанские каналы давече кричали, что селитру в Бейрут завезли украинцы. Ан нет! Оказалось, сами мокши завезли. Поэтому, не следует доверять написанному, тем более, что на сайте EFE нет никакой информации об этом инциденте.
ndelliopoo    07.08.2020, 18:49
Оценка:  -23
ndelliopoo
Колхозное быдлячество не прокатило в цивилизованной стране.И это радует.
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