В Испании самолет приземлился из-за отказа украинца надеть маску - СМИ
Капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги. Там украинца ждали сотрудники гражданской гвардии.
Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, совершил вынужденную посадку из-за пассажира, гражданина Украины, который отказался надеть маску. Об этом сообщает EFE.
По информации СМИ, украинец мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В результате капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги, где мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полет в Мадрид.
Отметим, недавно сообщалось, что в США пилоты развернули самолет из-за отказа пассажиров надеть маски.
Также Корреспондент писал, что авиаперевозки полностью возобновятся только к 2024 году.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент