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В Румынии рекордный прирост заболевания COVID-19

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За прошедшие две недели только 3 августа выявлено 823 случая заболевания коронавирусом, в остальные дни показатель превышал тысячу случаев.
Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания коронавирусом
Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания коронавирусом
 
Медики за минувшие сутки зарегистрировали в Румынии 1378 новых случаев заболевания COVID-19, что стало наибольшим показателем с начала эпидемии в стране. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило издание Romania-Insider.
 
 
Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июля - 1356 новых случаев. За прошедшие две недели только 3 августа выявлено 823 случая заболевания коронавирусом, в остальные дни показатель превышал тысячу случаев.
 
Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания коронавирусом, при этом 35 186 человек выздоровели, умерли - 2616.
 
Как сообщалось ранее, в Румынии 10 дней подряд медиками фиксировалось больше тысячи случаев коронавируса за сутки.

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Теги: рекорд, эпидемия, Румыния, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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