США усилили санкции за Гонконг

По мнению официального Вашингтона, попавшие в санкционные списки причастны к ограничению свободы слова и собраний Гонконга.

Администрация США вводит ограничения против 11 чиновников Гонконга, обвинив их в подрыве автономии этого района со специальным статусом. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил Минфин США.

"США поддерживают народ Гонконга, мы будем использовать наши инструменты и полномочия против тех, кто подрывает его автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций.

Они распространяются на главу администрации Гонконга Кэрри Лам, на комиссара полиции Гонконга Криса Тана, на его предшественника на этом посту Стивена Ло, на министра безопасности Джона Ли, на министра юстиции Терезу Чэн и других местных чиновников.

По мнению официального Вашингтона, попавшие в санкционные списки причастны к ограничению свободы слова и собраний Гонконга.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников, причастных к ограничению свободы Гонконга.

Закон также отменил привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу, включая торговые преференции и возможности получать американские технологии.

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