Жесткая посадка самолета в Индии: число жертв и пострадавших возросло

Авария случилась после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. На данный момент известно о 14 жертвах.

По меньшей мере 14 человек погибли и 123 пострадали в пятницу, 8 августа, в ходе жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге Индии. Об этом со ссылкой на индийскую прессу, сообщает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что 15 человек получили серьезные травмы.

Первоначально сообщалось о двух погибших.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде, в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов.

На борту самолета находились до 200 пассажиров и членов экипажа.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Аэропорт в настоящее время закрыт. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Ранее жесткую посадку в России совершил пассажирский самолет. При посадке у самолета оторвалось шасси и он приземлился на "брюхо".

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