В Италии из-за COVID возобновили старинную традицию винных окошек

Впервые окна для продажи вина появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы.

В регионе Тоскана в центре Италии из-за коронавируса возобновляют давнюю традицию подачи напитков через специальные винные окошка, сообщает Insider.

Так, во Флоренции креативные владельцы ресторанов и баров теперь черпают вдохновение в средневековых архитектурных решениях, чтобы сохранить свой бизнес и дух города живыми. Несколько винных окошек открылись по всему городу - некоторые из них впервые на памяти ныне живущих.

Винные окошка, или buchette del vino - это маленькие люки, которые часто использовались для продажи излишков вина рабочему классу Флоренции.

Президент Ассоциации винных окошек Маттео Фалья рассказал: "Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят некоторые из самых известных итальянских вин".

Впервые такие окна появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы. С тех времен назначение окошек практически не изменилось.

Винные окошка являются уникальным явлением, присущим Тоскане и Флоренции, но обычно остаются незамеченными общественностью.

На старинных стенах Флоренции сейчас можно найти более 150 таких окошек. Во времена коронавируса через них можно получить не только вино, но и кофе и даже еду.

Ранее сообщалось, что в Италии сдают жилье по два евро за ночь. Желающим снять жилье за такую сумму, будет необходимо самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами.

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