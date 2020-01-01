Безработица в США снизилась на 0,4%

Занятость в США, упавшая в связи с последствиями коронавирусного карантина, растет три месяца подряд.

За май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест qbf.news

Безработица в США за июль сократилась на 0,4%, до 10,2% от всего трудоспособного населения, за счет увеличения рабочих мест на 1,8 млн. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило министерство труда страны.

Занятость в США, упавшая в связи с последствиями коронавирусного карантина, растет три месяца подряд. Так, в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%.

При этом за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Одновременно сокращается число граждан, которые обращаются с первичными заявками на получение пособий по безработице.

На прошлой неделе за пособиями обратились 1,19 млн человек по сравнению с пиковым показателем 6,9 млн человек в конце марта.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2020 года экономика США упала на рекордные 32,9% из-за пандемии нового коронавируса.

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