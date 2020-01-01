Минздрав Ливана подтвердил отсутствие украинцев среди погибших в Бейруте

В результате взрыва погибли восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин.

Взрыв селитры в порту Бейрута привел к многочисленным жертвам @ajplus

Среди погибших в результате масштабного взрыва в порту Бейрута есть граждане шести иностранных государств. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

Кроме граждан Ливана, в результате взрыва погибли восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин. Общее число погибших достигает 154 человек.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших в ходе взрыва украинцев с просьбой о выплате небольшой денежной помощи.

Ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших среди них нет.

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