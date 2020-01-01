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Минздрав Ливана подтвердил отсутствие украинцев среди погибших в Бейруте

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В результате взрыва погибли восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин.
Взрыв селитры в порту Бейрута привел к многочисленным жертвам
Взрыв селитры в порту Бейрута привел к многочисленным жертвам
@ajplus
 
Среди погибших в результате масштабного взрыва в порту Бейрута есть граждане шести иностранных государств. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
 
Кроме граждан Ливана, в результате взрыва погибли восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин. Общее число погибших достигает 154 человек.
 
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших в ходе взрыва украинцев с просьбой о выплате небольшой денежной помощи. 
 
Ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших среди них нет.

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Теги: Ливан, украинцы, взрыв, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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