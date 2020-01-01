Интерпол отправит экспертов в Бейрут

В международной организации отметили, что запрос на ее специалистов поступил от властей Ливана.

По запросу властей Ливана для расследования обстоятельств взрыва в порту Бейрута в республику направят экспертов Интерпола, специалистов по определению жертв катастроф. Они будут оказывать помощь на месте. Об этом, в пятницу, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Интерпола.

“Опыт Интерпола в оказании помощи такого рода может значительно помочь национальным властям, и мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан”, - сказал генеральный секретарь организации Юрген Шток.

Известно, что среди 152 погибших, чьи личности официально удалось установить, большая часть - граждане Ливана и Сирии. Кроме того, жертвами трагедии стали граждане Бангладеша, Пакистана, Австралии и Египта. Личности еще 17 человек пока не опознаны.

Ранее сообщалось, что в Ливане увеличилось до 19 число задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута.

Также, власти США выделили Ливану $17 млн экстренной помощи из-за взрыва в морском порту Бейрута. Сообщалось, что Канада направит почти $4 млн помощи Ливану. Также ряд других стран, среди которых и Украина, направляют помощь Ливану.

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