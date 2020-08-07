Евросоюз обновил список стран для открытия границы
Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Об этом, в пятницу, 7 августа, говорится на сайте Совета Европы.
Новые страны в перечень не вошли, при этом из него было решено исключить Марокко. Таким образом, список сократился до десяти государств.
Теперь в список стран "зеленой зоны" входят: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.
Напомним, Европейский союз обновляет список для открытия границы каждые две недели, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19 в конкретной стране, а также руководствуясь "соображения экономического и социального характера".
Ранее в Кабмине сообщили, что страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.
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