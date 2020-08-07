Евросоюз обновил список стран для открытия границы

Украина не вошла в очередную обновленную редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз.

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Об этом, в пятницу, 7 августа, говорится на сайте Совета Европы.

Новые страны в перечень не вошли, при этом из него было решено исключить Марокко. Таким образом, список сократился до десяти государств.

Теперь в список стран "зеленой зоны" входят: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

Напомним, Европейский союз обновляет список для открытия границы каждые две недели, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19 в конкретной стране, а также руководствуясь "соображения экономического и социального характера".

Ранее в Кабмине сообщили, что страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.

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