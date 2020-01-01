Авиакатастрофа в Индии: число жертв возросло

Это был вывозной рейс из Дубая, доставлявший домой застрявших в других странах из-за коронавируса граждан.

В результате крушения индийского лоукостера Air India Express в городе Кожикоде в штате Керала погибли 20 человек, более 140 получили травмы. Об этом, в субботу, 8 августа, сообщает Hindustan Times со ссылкой на чиновников.

Издание уточняет, что всего на борту лайнера находился 191 человек. Погибли оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Их распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.

Напомним, во время посадки в аэропорту Кожикоде шел сильный дождь. В Управлении гражданской авиации Индии (DGCA) сообщили, что самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.

Аэропорт в настоящее время закрыт.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 человек погибли и 123 пострадали в ходе жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге Индии.

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