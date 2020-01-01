Задержанных в Беларуси журналистов депортируют в Одессу

Съемочную группу с украинскими журналистами из Беларуси высылают в Одессу, так как это был ближайший рейс в Украину.

Задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка отправляют в Одессу. Им запретили въезд в Беларусь на десять лет. Об этом в Facebook сообщили Ромалийская и Гребенюк.

По их словам, Одесса, как пункт назначения, была выбрана случайно, так как это был ближайший рейс в Украину.

"Нас высылают в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивавшие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - написала Ирина Ромалийская.

Напомним, в пятницу, 7 августа в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.

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