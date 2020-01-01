Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задержанных в Беларуси журналистов депортируют в Одессу

Комментариев: 0
Съемочную группу с украинскими журналистами из Беларуси высылают в Одессу, так как это был ближайший рейс в Украину.
Журналистов задержанных в Минске, вышлют в Одессу
Журналистов задержанных в Минске, вышлют в Одессу
currenttime.tv

Задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка отправляют в Одессу. Им запретили въезд в Беларусь на десять лет. Об этом в Facebook сообщили Ромалийская и Гребенюк. 

По их словам, Одесса, как пункт назначения, была выбрана случайно, так как это был ближайший рейс в Украину. 

"Нас высылают в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивавшие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - написала Ирина Ромалийская.

Напомним, в пятницу, 7 августа в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, Одесса, Журналисты, депортация, Минск, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь