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В Ливане зафиксирован всплеск заражения COVID-19

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В Ливане зафиксирован максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране.
После взрыва в Ливане зафиксировали рекордно высокий прирост заражений коронавирусом
После взрыва в Ливане зафиксировали рекордно высокий прирост заражений коронавирусом

По меньшей мере 279 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

Как отметил директор больницы при Университете имени Рафика Харири Фирас Абиад, в ближайшее время число инфицированных - будет расти. 

"Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства", - заявил Абиад. 

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших в ходе взрыва украинцев с просьбой о выплате небольшой денежной помощи. 

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Теги: Ливан, Коронавирус, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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