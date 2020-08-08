Катар выделил помощь пострадавшим Бейруте

Накануне минздрав Ливана обратился к правительству Катара с просьбой оказать медицинскую помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте.

Катар выделил более 13 млн долларов на помощь пострадавшим Бейруте

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выделил 50 миллионов риалов (13,7 млн долларов) для помощи пострадавшим от взрыва в порту Бейрута. Об этом, в субботу, 8 августа, пишет издание Al-Rayah.

В Катаре объявлена кампания по сбору пожертвований для ливанцев под названием "Ливан в наших сердцах". Также банки страны отменили сборы для перевода средств из Катара в Ливан.

Кроме того, власти Катара отправили в Бейрут несколько мобильных госпиталей, лекарства и поисково-спасательную группу для помощи пострадавшим.

Ранее власти США выделили Ливану $17 млн экстренной помощи из-за взрыва в морском порту Бейрута.

Также сообщалось, что Канада направит почти $4 млн помощи Ливану. Также ряд других стран, среди которых и Украина, направляют помощь Ливану.

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