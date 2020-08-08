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Катар выделил помощь пострадавшим Бейруте

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Накануне минздрав Ливана обратился к правительству Катара с просьбой оказать медицинскую помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте.
Катар выделил более 13 млн долларов на помощь пострадавшим Бейруте
Катар выделил более 13 млн долларов на помощь пострадавшим Бейруте

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выделил 50 миллионов риалов (13,7 млн долларов) для помощи пострадавшим от взрыва в порту Бейрута. Об этом, в субботу, 8 августа, пишет издание Al-Rayah

В Катаре объявлена кампания по сбору пожертвований для ливанцев под названием "Ливан в наших сердцах". Также банки страны отменили сборы для перевода средств из Катара в Ливан.

Кроме того, власти Катара отправили в Бейрут несколько мобильных госпиталей, лекарства и поисково-спасательную группу для помощи пострадавшим.

Ранее власти США выделили Ливану $17 млн экстренной помощи из-за взрыва в морском порту Бейрута.

Также сообщалось, что Канада направит почти $4 млн помощи Ливану. Также ряд других стран, среди которых и Украина, направляют помощь Ливану.

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Теги: Ливан, деньги, помощь, Катар
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Источник: korrespondent.net

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