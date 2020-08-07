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Пентагон заключил со SpaceX контракт на 316 млн долларов

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SpaceX возьмет на себя обслуживание спутников национальной безопасности Соединенных Штатов.
Американская компания SpaceX получила от властей Соединенных Штатов контракт
Американская компания SpaceX получила от властей Соединенных Штатов контракт

Американский производитель космической техники SpaceX получил контракт от министерства обороны США на сумму 316 миллионов долларов. Речь идет о запуске космических аппаратов для военных Соединенных Штатов в ближайшие пять лет - в 2022 - 2027 годах. Об этом, в пятницу, 7 августа, пишет CNN Business.

В рамках этого же конкурса сделку с Пентагоном заключит и космическое предприятие United Launch Alliance. Сделка с ULA на этот же период составит 337 миллионов долларов. 

"ULA будет обслуживать 60% всех спутников национальной безопасности, которые планируется запустить до 2027 года. SpaceX возьмет на себя работу над остальными 40%-ми", - уточняется в сообщениии. 

В настоящее время, согласно публикации Пентагона, конкретное число запусков в контракте не определено. Количество пусков в интересах нацбезопасности с космодромов на мысе Канаверал и Ванденберг, будет устанавливаться ежегодно.

Издание подчеркивает, что SpaceX и ULA уже не первый год поддерживают дуополию в отношении существующих запусков для обеспечения национальной безопасности.

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск в 2002 году.

Ранее компания Илона Маска отправила в космос очередную партию из 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink

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Теги: космос, США, Пентагон, контракт, SpaceX
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Источник: korrespondent.net

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