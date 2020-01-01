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В Италии зафиксирован всплеск случаев заражения COVID-19

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В Италии растет число тех, кто заразился коронавирусной инфекцией во время отдыха в других странах.
В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19
В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19

В Италии суточное число случаев заражения коронавирусом выросло на 38%. Об этом, в пятницу, 7 августа, сообщило AP.

Как сообщает СМИ, только за последние сутки в стране выявили 552 заразившихся коронавирусом - такого высокого суточного прироста в ней не было с конца мая.

Около трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая в свое время стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тестов на коронавирус.

По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у тех жителей, которые недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.

"Отпуск - это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в регионе Тоскана в центре Италии из-за коронавируса возобновляют давнюю традицию подачи напитков через специальные винные окошка. 

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Теги: Италия, статистика, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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