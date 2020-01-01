Администрация Трампа продлит выплаты по безработице до конца года

Соответствующий указ может быть подписан "до конца недели", "юристы работают над ним", заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп пообещал продлить до конца года выплату пособий по безработице, даже если не удастся договорится об этом с конгрессом. Об этом, в пятницу, 7 августа, сообщает Business Insider.

"Если демократы продолжат держать в заложниках пакет стимуляционных мер я воспользуюсь своим президентским правом дать американцам помощь, которая им нужна", - сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

По его словам, соответствующее распоряжение он собирается подписать уже до конца недели.

Помимо пособий по безработице американский лидер намерен пролонгировать запрет на выселение за неуплату аренды, снизить налог на зарплату, а также освободить американцев от выплат по студенческим ссудам.

Ранее сообщалось, что безработица в США за июль сократилась на 0,4%, до 10,2% от всего трудоспособного населения, за счет увеличения рабочих мест на 1,8 млн.

Напомним, во втором квартале 2020 года экономика США упала на рекордные 32,9% из-за пандемии нового коронавируса.

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