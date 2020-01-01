Мужчина сорвал джекпот через день после увольнения

Перед крупным денежным выигрышем в его жизни была черная полоса, которая продолжалась около года.

Британец Дэвид Адамс сорвал джекпот в лотерею, выиграв один миллион фунтов стерлингов через сутки после увольнения. Об этом, в пятницу, 7 августа, пишет The Sun.

Как сообщило издание, перед этим мужчине пришлось пережить ряд потрясений. Год назад у его супруги диагностировали рассеянный склероз и ей пришлось бросить любимую работу, что стало серьезным ударом по семейному бюджету.

Четыре месяца назад от сердечного приступа скончалась его невестка, еще через месяц - заболевший коронавирусом брат. Сам Адамс за сутки до своего выигрыша потерял работу столяра.

"Никогда, даже в самых смелых мечтах, мы не думали, что следующая вещь, которую подбросят на жизненном пути, будет один миллион фунтов стерлингов", - признался мужчина.

По словам его жены, Дэвид иногда играет в онлайн-лотерею, где использует две строки чисел, которые важны для пары.

"Дэвид вошел в нашу спальню и спросил, проснулась ли я, на что я сердито ответила Да. Но когда он включил свет, я увидела, что его трясет. Мое раздражение переросло в беспокойство и я спросила, что с ним. В ответ он сказал, что мы выиграли в лотерею. Я была в ярости, потому что подумала, что он имеет в виду десятку" - вспоминает женщина.

На полученный выигрыш Адамсы уже запланировали посетить Канаду, где живут их родственники, и купить автомобиль.

Ранее житель города Тегби в Гане Висдом Кподо выиграл в лотерею 1,2 тысячи ганских седи (чуть более 5,6 тысяч гривен) и поехал праздновать победу. В итоге он не справился с управлением авто и на огромной скорости врезался в дом. Погибли пять человек.

Также мы писали, что выигравших $125 млн британцев ограбили.

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