В Африке боевики расстреляли десятки людей на рынке

Группа неизвестных ворвалась на рынок, расстреляла людей и исчезла. Погибли по меньшей мере 20 человек.

Ответственность за нападение никто не взял Representational image

В Буркина-Фасо в провинции Гурмэ боевики напали на рынок, расстреляв десятки людей, сообщает Синьхуа

Отмечается, что группа неустановленных боевиков ворвалась на рынок, открыла огонь по толпе, а затем исчезла. Погибли 20 человек, еще несколько были ранены.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее Не менее десяти человек погибли в результате нападения боевиков "Боко Харам" на один из поселков на западе Чада.

Напомним, в июне в Нигерии боевики "Боко Харам" убили более 60 человек . В результате двух нападений в районах Монгуно и Нганзай погибли 20 военных и более 40 гражданских лиц.

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