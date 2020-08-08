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В Африке боевики расстреляли десятки людей на рынке

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Группа неизвестных ворвалась на рынок, расстреляла людей и исчезла. Погибли по меньшей мере 20 человек.
Ответственность за нападение никто не взял
Ответственность за нападение никто не взял
Representational image
В Буркина-Фасо в провинции Гурмэ боевики напали на рынок, расстреляв десятки людей, сообщает Синьхуа.
 
Отмечается, что группа неустановленных боевиков ворвалась на рынок, открыла огонь по толпе, а затем исчезла. Погибли 20 человек, еще несколько были ранены.
 
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
 
Ранее Не менее десяти человек погибли в результате нападения боевиков "Боко Харам" на один из поселков на западе Чада.
 
Напомним, в июне в Нигерии боевики "Боко Харам" убили более 60 человек. В результате двух нападений в районах Монгуно и Нганзай погибли 20 военных и более 40 гражданских лиц.
 

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Теги: Африка, стрельба, рынок, нападение, Боевики, Буркина-Фасо
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Источник: korrespondent.net

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