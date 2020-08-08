В РФ назвали задержанных в Минске "жертвами аферы"

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси является провокацией третье страны, заявляют в России.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Минске россияне стали "жертвами аферы" третьес страны, целью которой было осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии президентских выборов, пишет Интерфакс.

"Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси", - говорится в заявлении.

Дипломат отметил, что "в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители "прямолинейно" и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами".

"Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов - "из-за рубежа" - акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", - заявляет Мезенцев.

"Справедливым и обоснованным" выходом из данной ситуации дипломат считает "скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой", говорит посол.

"Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране", - заявил посол.

Напомним, накануне задержание боевиков обсудили президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Днем ранее вопрос о выдаче "вагнеровцев" Киеву Лукашенко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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