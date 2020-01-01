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В Китае зафиксировали еще одну смерть от чумы

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Это уже второй за несколько дней летальный случай заболевания чумой в автономном районе Внутренняя Монголия.
Источником чумы могут быть животные, которых употребляют в пищу жители степей
Источником чумы могут быть животные, которых употребляют в пищу жители степей
VCG

В городе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия Китая еще один человек умер от чумы, сообщают местные власти в субботу, 8 августа.

В связи с этим в городе до конца года введен повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.

Двумя днями ранее от чумы умер житель Внутренней Монголии в городе Баотоу. Изолировали несколько десятков жителей, контактировавших с инфицированными.

Месяц назад в китайской Внутренней Монголии был выявлен случай бубонной чумы у скотовода. В городе Байаннур объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.

 

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Теги: смерть, Китай, чума
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Источник: korrespondent.net

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