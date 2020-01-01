В Беларуси задержали участников велопробега

В Минске решили провести велопробег солидарности, но когда уже активисты разъезжались начались задержания.

В Минске вечером 7 августа задержали частников велопробега "солидарности", сообщает tut.by

Отмечается, что выезжали велосипедисты из разных точек столицы, в том числе от Лошицкого парка, бульвара Толбухина, Футбольного манежа на проспекте Победителей. Множество велосипедистов было в центре, в районе парка Горького и Янки Купалы.

Задержания начались, когда велосипедисты уже стали разъезжаться.

По информации правозащитного центра Вясна, в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск.

Сообщается, что одной девушке сломали руку при задержании.

На видео видно, как одного из задержанных везут на носилках в автомобиль скорой.

В МВД Беларуси заявили, что у участника митинга при задержании случился приступ эпилепсии, его госпитализировали.

Напомним, накануне в Беларуси задержали журналистов телеканала "Настоящее время", среди которых были два украинца и россиянин. Их депортировали в Украину.

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