В Беларуси задержали участников велопробега
В Минске вечером 7 августа задержали частников велопробега "солидарности", сообщает tut.by
Отмечается, что выезжали велосипедисты из разных точек столицы, в том числе от Лошицкого парка, бульвара Толбухина, Футбольного манежа на проспекте Победителей. Множество велосипедистов было в центре, в районе парка Горького и Янки Купалы.
Задержания начались, когда велосипедисты уже стали разъезжаться.
По информации правозащитного центра Вясна, в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск.
Сообщается, что одной девушке сломали руку при задержании.
На видео видно, как одного из задержанных везут на носилках в автомобиль скорой.
В МВД Беларуси заявили, что у участника митинга при задержании случился приступ эпилепсии, его госпитализировали.
Напомним, накануне в Беларуси задержали журналистов телеканала "Настоящее время", среди которых были два украинца и россиянин. Их депортировали в Украину.
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