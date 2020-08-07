Привезшее в Бейрут селитру судно затонуло в порту - СМИ

Судно Rhosus, на котором в 2014 году в порт Бейрута доставили аммиачную селитру, которая стала причиной мощного взрыва, затонуло в 2018 году, пишет The New York Times .

Журналисты восстановили маршрут судна. По их данным, в ноябре 2013 года судно вышло из грузинского Батуми. На его борту было примерно 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры. Ее планировалось доставить в Мозамбик. Отмечается, что на мешках с селитрой имелась маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C.

Судно сделало внеплановый заход в Бейрут, где было задержано из-за технических неполадок. Как отмечается в материале, груз с Rhosus переместили на склад.

Издание опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза.

По оценкам издания, судно начало тонуть в феврале 2018 года. Оно полностью ушло под воду между 16 и 18 февраля.

В материале сообщается, что судно затонуло в северной части порта. Оно не затрудняло судоходство. Селитра, которую доставили в Бейрут на борту Rhosus, хранилась на складе примерно в 450 м от того места, где затонуло судно.

Ранее историю опасного груза рассказал капитан судна Rhosus Борис Прокашев.

Также сообщалось, что бывшего владельца судна разыскали и допросили на Кипре.