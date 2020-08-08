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В Индии уточнили число погибших в авиакатастрофе

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Авиалайнер совершил жесткую посадку во время ливня и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погбли 18 человек.
Более 150 человек выжили
Более 150 человек выжили
twitter.com/HardeepSPuri
При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в аэропорту Каликут погибли 18 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в субботу, 8 августа.
 
 
"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - говорится в сообщении в Twitter.
 
По данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения".
 
Напомним, во время посадки шел сильный дождь. В Управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.
 
Среди погибших – оба пилота самолета, жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности.
 
 
Ранее в Турции военный самолет разбился при выполнении разведывательного полета. Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров, погибли семь военных.
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Индия
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Источник: korrespondent.net

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