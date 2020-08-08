В Индии уточнили число погибших в авиакатастрофе

По данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения".

Напомним, во время посадки шел сильный дождь. В Управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.