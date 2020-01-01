В Сомали произошел взрыв на военной базе, восемь погибших

Взрыв произошел в результате приведения в действия взрывчатки террориста-смертника, который был в авто.

В столице Сомали Могадишо произошел сильный взрыв на военной базе, в результате чего погибли 8 человек, еще не менее 14 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Ответственность за теракт на себя сразу приняло исламистская группировка Аль-Шабаб.

Сразу после взрыва, который поднял огромные клубы дыма, сомалийские военные открыли огонь. Однако это не было нападение вооруженной группы на базу, а акция террориста-смертника на автомобиле с взрывчаткой.

Как сообщалось, Сомали погружено в постоянное насилие с 1991 года, когда группа вождей местных кланов свергли власть Сиада Барре и начала воевать между собой. С 2008 года движение Аль-Шабаб постоянно проводит террористическую деятельность, пытаясь сбросить центральное правительство, признанное международным сообществом, и установить исламистский режим, основанный на их собственной трактовке шариата.

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