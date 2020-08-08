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Украинских журналистов не пускают в Беларусь

Комментариев: 1
Журналисты сообщают, что в Беларуси пограничник слегка намекнул на "распоряжение" сверху не пускать представителей СМИ.
До 10 числа пропуск маловероятный
До 10 числа пропуск маловероятный
informat.com.ua
 
Украинских журналистов не пропускают на территорию Беларуси, где 9 августа должны пройти президентские выборы. Об этом сообщает журналист Klymenko Time, которого тоже не пустили на территорию соседней страны.
 
По его словам, отказывая во въезде, белорусские пограничники ссылаются на статью 30 Закона Республики Беларусьм "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".
 
В ней, в частности, говорится, что во въезде на территорию Беларуси может быть отказано, если пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц.
 
При этом, после отказа, человек может быть внесен в список лиц, которым будет запрещен въезд на территорию Беларуси сроком до 5 лет.
 
Не пропустили через украинско-белорусскую границу без объяснения причин и журналистов издания Страна. 
 
 
Как сообщалось, троих журналистов телеканала "Настоящее время" задержали в Беларуси и депортировали.
 

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Теги: Выборы, Беларусь, Журналисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
verbion    08.08.2020, 19:28
Оценка:  -22
verbion
Так и на украину многих журналистов не пускают "из соображений безопасности". В чём новость? Или опять "А нас за что?"
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