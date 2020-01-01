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В Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко

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На начальника штаба кандидата в президенты Беларуси составлен админпротокол. Однако за что - пока неизвестно.
Мария Мороз
Мария Мороз
РАДЫЁ СВАБОДА
 
Начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз снова задержали. Об этом сообщает TUT.BY
 
В этот раз Мороз задержали прямо возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.
 
"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что - неизвестно", - сообщила доверенное лица Марии Мороз Ольга Ковальковая..
 
Ранее Марию Мороз уже задерживали якобы для "разъяснительной беседы".
 
Напомним, Светлана Тихановская считает, что ее решение о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост могло быть глупостью. 
 
Еще известно, что Светлана Тихановская пожаловалась на угрозы, которые ей якобы поступают с украинского номера телефона. 

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, задержание
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Источник: korrespondent.net

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