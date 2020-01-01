В Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко

На начальника штаба кандидата в президенты Беларуси составлен админпротокол. Однако за что - пока неизвестно.

Начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз снова задержали. Об этом сообщает TUT.BY

В этот раз Мороз задержали прямо возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.

"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что - неизвестно", - сообщила доверенное лица Марии Мороз Ольга Ковальковая..

Ранее Марию Мороз уже задерживали якобы для "разъяснительной беседы".

Напомним, Светлана Тихановская считает, что ее решение о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост могло быть глупостью.

Еще известно, что Светлана Тихановская пожаловалась на угрозы , которые ей якобы поступают с украинского номера телефона.

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