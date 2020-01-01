Протест в Бейруте: активисты пытались прорваться в парламент
В ходе антиправительственных протестов правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
Протестующие в ливанской столице Бейруте пытались прорваться в парламен, из-за чего полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает DW.
Демонстранты пытались прорваться в здание через ограждение и полицейский кордон. Полиция применила в ответ слезоточивый газ против участников массовых выступлений.
Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута, в результате чего был разрушен сам порт, а также значительная часть города. Во время демонстрации они выкрикивали: "Народ хочет падения режима". Кроме того, участники акции несли плакаты с надписями: "Идите прочь, вы все - убийцы".
Сегодняшний протест стал продолжением подобных массовых акций, проведенных накануне. Тогда так же дошло до стычек с полицией.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Разрушена значительная часть города. Известно о более, чем 150 жертвах и шести тысячи пострадавших.
Также Корреспондент писал, что в Ливане активисты захватывают государственные здания.
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