Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бейруте требуют отставки первых лиц страны

Комментариев: 0
Протестующие в ливанской столице требуют отставки президента, премьер-министра и главы парламента.
 
Протестующие в Бейруте захватили здание Министерства энергетики и объявили о своих требованиях. Об этом сообщает 8 августа ТАСС.
 
"Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба", - заявил один из представителей демонстрантов. 
 
По его словам, в Ливане "правит мафия и шиитская партия "Хезболлах".
 
Также активист отметил, что ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами, а также виновными в трагедии.
 
Ранее отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здания Министерства экономики и Министерства охраны природы. Активисты вывесили красные полотнища с балконов на здании МИД. На одном из них написано: "Бейрут - столица революции", на другом: "Бейрут - город без оружия". Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, однако она не увенчалась успехом - охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.
 
 
 
 
Отметим, что по данным Красного Креста, в ходе столкновений с правоохранителями в центре Бейрута уже пострадали более 230 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм.
 
"Ливанский Красный Крест доставил 63 человека в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте происходящего", - говорится в сообщении.
 
Как известно, на действия протестующих отреагировал премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Он сообщил, что единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы.
 
Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами стали более 150 человек, уже известно о шести тысячах пострадавших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ливан, протест, Требования, Бейрут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь