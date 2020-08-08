В Бейруте требуют отставки первых лиц страны

Протестующие в ливанской столице требуют отставки президента, премьер-министра и главы парламента.

Протестующие в Бейруте захватили здание Министерства энергетики и объявили о своих требованиях. Об этом сообщает 8 августа ТАСС.

"Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба", - заявил один из представителей демонстрантов.

По его словам, в Ливане "правит мафия и шиитская партия "Хезболлах".

Также активист отметил, что ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами, а также виновными в трагедии.

Ранее отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здания Министерства экономики и Министерства охраны природы. Активисты вывесили красные полотнища с балконов на здании МИД. На одном из них написано: "Бейрут - столица революции", на другом: "Бейрут - город без оружия". Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, однако она не увенчалась успехом - охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.

Protesters in #Beirut Beirut call for government's resignation as authorities arrest 16 as part of a probe into the port blast#_ # pic.twitter.com/vLW39zi0lf — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 8, 2020

Video of Lebanese security forces firing at protesters in #Beirut. pic.twitter.com/fRdqivP23N — Doge (@IntelDoge) August 8, 2020

we the Iranians & Lebanese both are hostages of our corrupted governments & the brutal IR regime that are trying to destroy the MiddleEast!

Hezbollah is the main mercenary of IRGC in #Lebanon

We must stand together against the devils!#__#LebanonProtests #Beirut pic.twitter.com/d3YZVd52HH — Mysterious! (@agnos_pharmos) August 8, 2020

Отметим, что по данным Красного Креста, в ходе столкновений с правоохранителями в центре Бейрута уже пострадали более 230 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм.

"Ливанский Красный Крест доставил 63 человека в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте происходящего", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами стали более 150 человек, уже известно о шести тысячах пострадавших.

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