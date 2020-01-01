В Чехии при пожаре в жилом доме погибли более десяти человек

По числу жертв, среди которых трое детей, пожар в многоэтажном жилом доме стал крупнейшим в стране за последние 30 лет.

На северо-востоке Чехии в городе Богумин при пожаре в многоэтажном жилом доме погибли 11 человек, в том числе трое детей. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил представитель Объединенного корпуса пожарных и спасателей страны Лукаш Попп.

"При пожаре в одной из квартир на 12-м этаже 14-этажного панельного дома в городе Богумин погибли шесть человек, из которых трое детей", - заявил он.

При этом пять жильцов из 13 этажа выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. Все они погибли.

Попп добавил, что расследованием возникновения огня занялась полиция. По одной из версий, неизвестный злоумышленник специально устроил пожар, ставший крупнейшим в Чехии с 1990 года по количеству жертв.

Ранее на западе Чехии при пожаре в интернате для инвалидов погибли восемь человек - люди задохнулись от дыма.

Также в конце июля в Киеве на Троещине в квартире одного из жилых домов вспыхнул пожар, на балконе заживо сгорела женщина.

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