В США представили новый боевой корабль

Торжественная церемония введения корабля USS St. Louis в строй прошла на базе ВМС США во Флориде.

В Соединенных Штатах ввели в строй новый военный корабль USS St. Louis (LCS19). Об этом в субботу, 9 августа, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

"LCS19 и его команда будут защищать США и наши интересы как поблизости, так и за рубежом. <...> USS St. Louis обеспечит маневренность, стабильность и поражающую способность в сегодняшнюю эпоху конкуренции великих держав", - заявил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт, присутствующий на церемонии.

Так, корабль USS St. Louis принадлежит к типу Freedom. Его основными задачами является "противостояние угрозам со стороны дизельных подводных лодок, мин, а также угрозам на поверхности", указала пресс-служба.

Отмечается, что торжество, проходившее на базе ВМС США Мэйпорт во Флориде, носило частный характер в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, в конце прошлого года Военно-морские силы США ввели в строй новый корабль USS Indianapolis.

Ранее ВМС США приняли на вооружение новый боевой корабль USS Manchester (LCS-14) - очередное прибрежное боевое судно, вошедшее во флот США.

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