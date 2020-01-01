В Беларуси продолжаются задержания - видео
В сети появились видео задержаний в столице Беларуси Минске активистов и просто прохожих, по данным СМИ, накануне президентских выборов. Соответственные ролики были опубликованы в субботу, 8 августа, в соцсетях.
Так, на одном из видео изображено, как ОМОН (судя по надписям на одежде) посреди улицы Минска захватил человека и посадил его в микроавтобус, стоящий поблизости. При этом не указано, что за человек и почему его задержали.
По данным СМИ, спецназовцы в столице республики задержали обычных прохожих, велосипедистов и скейтеров.
При этом, исходя из видео, задержания происходят достаточно жестко.
Также сообщается, что силовики "отлавливали" преимущественно по одному.
Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента страны. В связи с этим в столице прошли задержания активистов и представителей штабов соперников действующего президента Александра Лукашенко.
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