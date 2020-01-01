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В Бейруте погиб гражданин Украины

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Взрыв в порту ливанской столицы отнял жизнь украинца Уильяма Азара на пути с работы домой.
Последствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
twitter.com/SaraUpdate

В результате мощного взрыва в порту Бейрута погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook.

"Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой", - заявил посол.

Чиновник также информировал, что в Киеве живет мать Уильяма, и выразил ей соболезнования в связи с утратой.

Напомним, ранее Осташ сообщил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, который произошел 4 августа.

При этом в посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших граждан с просьбой о выплате финансовой помощи.

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Теги: Ливан, взрыв, посол, гражданин, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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