Власти очистили центр Бейрута от демонстрантов

Силовики освободили правительственные здания, в частности МИД, Министерств экономики, энергетики и охраны природы, в столице Ливана.

Силовики за несколько часов очистили центр Бейрута - площадь Пляс де Мартир - и ряд государственных зданий в столице от агрессивно настроенных демонстрантов. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило ТАСС.

Отмечается, что спецформированиям по борьбе с беспорядками потребовалась помощь военнослужащих ливанской армии. Вместе они освободили от митингующих здания МИД, Министерств экономики, энергетики и охраны природы.

По данным службы гражданской обороны страны, всего в результате столкновений пострадали 490 человек, включая 70 полицейских. При этом пятерых активистов задержали.

En #Libano el ej'ercito interviene y despeja las calles en las cercan'ias de la Asociaci'on de Bancos de L'ibano y del Ministerio de Econom'ia.#Beirut #Lebanon

pic.twitter.com/wr9Vs1j9Yb — ©halecos Amarillos ANONYMOUS (@ChalecosAmarill) August 8, 2020

En #Libano se producen enfrentamientos entre el ej'ercito y los manifestantes. Los primeros intentan entrar en el Ministerio de Exteriores, ocupado por los manifestantes.#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/LStYqdFiE6 — ©halecos Amarillos ANONYMOUS (@ChalecosAmarill) August 8, 2020

Напомним, после взрыва в порту Бейрута 4 августа в столице вспыхнули антиправительственные протесты, в ходе которых протестующие захватили правительственные здания.

При этом демонстранты требовали отставки президента, премьер-министра и главы парламента, а также проведения досрочных выборов.

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