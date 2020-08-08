Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Власти очистили центр Бейрута от демонстрантов

Комментариев: 0
Силовики освободили правительственные здания, в частности МИД, Министерств экономики, энергетики и охраны природы, в столице Ливана.

Силовики за несколько часов очистили центр Бейрута - площадь Пляс де Мартир - и ряд государственных зданий в столице от агрессивно настроенных демонстрантов. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило ТАСС.

Отмечается, что спецформированиям по борьбе с беспорядками потребовалась помощь военнослужащих ливанской армии. Вместе они освободили от митингующих здания МИД, Министерств экономики, энергетики и охраны природы.

По данным службы гражданской обороны страны, всего в результате столкновений пострадали 490 человек, включая 70 полицейских. При этом пятерых активистов задержали.

Напомним, после взрыва в порту Бейрута 4 августа в столице вспыхнули антиправительственные протесты, в ходе которых протестующие захватили правительственные здания.

При этом демонстранты требовали отставки президента, премьер-министра и главы парламента, а также проведения досрочных выборов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ливан, видео, силовики, демонстранты, Бейрут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь