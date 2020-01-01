Трамп может потерять главного спонсора своей предвыборной кампании

Трамп и его крупнейший спонсор повздорили во время телефонного разговора о пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп упрекнул крупнейшего спонсора Республиканской партии 87-летнего мультимиллиардера Шелдона Адельсона в том, что он недостаточно финансирует его предвыборную кампанию. Об этом в субботу, 8 августа, сообщила газета Politico.

Отмечается, что Адельсон неделю назад позвонил Трампу для разговора о стимулировании экономики в период пандемии, однако глава Белого дома перевел беседу на проблемы президентской гонки.

Так, американский лидер спросил бизнесмена, почему он тратит так мало средств на его поддержку. Что конкретно ответил Адельсон, неизвестно, однако республиканцы опасаются, что Трамп останется без главного спонсора.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Ранее Трамп выразил желание, чтобы его лицо появилось на мемориале отцам-основателям США - рядом с портретами Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит себе вмешаться в выборы в США и испортить с ними отношения.

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