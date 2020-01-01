В Бразилии количество случаев коронавируса превысило три миллиона

От осложнений коронавирусной болезни в стране скончались более 100 тысяч пациентов, еще около 800 тысяч болеют.

В Бразилии количество зараженных COVID-19 составляет 3 012 412 человека. Об этом в субботу, 8 августа, вечером заявил Минздрав страны.

Так, по последним данным, количество новых случаев инфицирования составило 49 970.

При этом 2 094 293 лицам удалось избавиться от коронавирусной болезни, однако от ее осложнений умерли 100 477 пациентов.

Число активных случаев составляет 817 642.

Также в министерстве отметили, что на 100 тысяч населения приходятся 1433 заразившихся COVID-19 и 48 смертей.

Напомним, Бразилия находится на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом и смертности от него после США (5 149 663 случая и 165 068 случаев соответственно). Первый зараженный в стране был выявлен 26 февраля.

Как сообщалось, в Латинской Америке число больных коронавирусом превысило 5 миллионов человек.

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