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Число пострадавших в центре Бейрута увеличилось

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Во время протестов, вспыхнувших после взрыва в порту столицы Ливана, активисты обвиняли правящую коалицию в коррупции.
Количество пострадавших активистов резко возросло
Количество пострадавших активистов резко возросло
twitter.com/sharjah24

В ходе антиправительственных митингов в столице Ливана Бейруте в результаты стычек с силовиками ранения получили 728 человек, тогда как ранее было известно о 490. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что 19 активистов задержали.

На демонстрации в центре Бейрута митингующие обвиняли власти в коррупции, а также требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту столицы сильного взрыва.

 

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Ранее сообщалось, что спецформирования по борьбе с беспорядками и армия Ливана очистили центр Бейрута и ряд государственных зданий от агрессивно настроенных демонстрантов.

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Теги: митинг, Ливан, видео, фото, пострадавшие, демонстранты, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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