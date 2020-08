Число пострадавших в центре Бейрута увеличилось

В ходе антиправительственных митингов в столице Ливана Бейруте в результаты стычек с силовиками ранения получили 728 человек, тогда как ранее было известно о 490. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что 19 активистов задержали.

На демонстрации в центре Бейрута митингующие обвиняли власти в коррупции, а также требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту столицы сильного взрыва.

NEW - Video shows anti-government protests in #Beirut , #Lebanon earlier today. Over 200 protesters were injured and 1 member of the security forces was killed during the protests. pic.twitter.com/pBwgIKggLy

Police fire tear gas canisters at Beirut, Lebanon protesters.



Anger of the people rises after the blast in #Beirut



Protesters are on the road against the government.#Beirut_Explosion #beirutlebanon #beirutprotests #BeirutBlast pic.twitter.com/ksJkiJd9cH