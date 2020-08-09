Во время протестов, вспыхнувших после взрыва в порту столицы Ливана, активисты обвиняли правящую коалицию в коррупции.

В ходе антиправительственных митингов в столице Ливана Бейруте в результаты стычек с силовиками ранения получили 728 человек, тогда как ранее было известно о 490. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что 19 активистов задержали.

На демонстрации в центре Бейрута митингующие обвиняли власти в коррупции, а также требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту столицы сильного взрыва.

Cмотрите фотогалерею: Число пострадавших в центре Бейрута увеличилось

Llegan im'agenes de Protestas en #Lebanon se habla de intento de #golpesuave para hacer renunciar al gobierno por la explosi'on en #Beirut



(Ver video de misil posible causa explosi'on)



Ojo ! Ya sabemos quiene promueven los golpes suaves@Caprico79578384 @orlandonica @katim_2 pic.twitter.com/0hKFKRdTMv — Sol De Libertad (@SolDeLibertad8) August 9, 2020

NEW - Video shows anti-government protests in #Beirut, #Lebanon earlier today. Over 200 protesters were injured and 1 member of the security forces was killed during the protests. pic.twitter.com/pBwgIKggLy — SV News (@SVNewsAlerts) August 9, 2020

Police fire tear gas canisters at Beirut, Lebanon protesters.



Anger of the people rises after the blast in #Beirut



Protesters are on the road against the government.#Beirut_Explosion #beirutlebanon #beirutprotests #BeirutBlast pic.twitter.com/ksJkiJd9cH — The HFT Prods (@thehftprods) August 9, 2020

В Ливане зафиксирован всплеск заражения COVID-19

Ранее сообщалось, что спецформирования по борьбе с беспорядками и армия Ливана очистили центр Бейрута и ряд государственных зданий от агрессивно настроенных демонстрантов.

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