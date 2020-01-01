Глава Пентагона назвал цель вывода военных США из Германии

Большинство выведенных военнослужащих возвратятся в Штаты, остальных передислоцируют в Италию и Бельгию.

Власти Соединенных Штатов выводят войска из Германии с целью усилить сдерживание РФ. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщило агентство Интерфакс.

"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - информировал глава Пентагона.

Эспер отметил, что из 12 тысяч выведенных из Германии военнослужащих большинство возвратятся на робину, а остальных переместят в Италию и Бельгию - на "усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО)".

По словам министра, большинство стран-членов НАТО поддержали решение, принятое ранее президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, американский лидер назвал причину выводы войск из Германии.

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