Протесты в Бейруте: пострадали более 700 человек

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.

Число пострадавших в ходе протестов в столице Ливана Бейруте превысило 700 человек. Об этом сообщила Al Jazeera 9 августа.

"Более 728 человек были ранены в результате протестов в ливанской столице Бейруте на фоне взрыва [в порту 4 августа]", - говорится в сообщении.

Был убит один полицейский. Еще 19 протестующих были задержаны. Также сообщается, что полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.

Выступившие организаторами акции активисты заявили, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Во время протестов участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Через некоторое время силовики вернули центр Бейрута и деловые района города под свой контроль.

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