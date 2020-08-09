Выборы в Беларуси: Онлайн-трансляция

В день голосования в Беларуси, стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране. Читай также: Выборы в Беларуси: В Минск свозят военную технику Как сообщает телеграм-канал Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы.