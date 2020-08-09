Выборы в Беларуси: Онлайн-трансляция
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси.
За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7 процента избирателей, сообщает 9 августа Центризбирком республики.
Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05 процента избирателей.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 8 августа покинула свою квартиру по соображениям безопасности, сообщает беларуская служба Радио Свобода. До этого под домом Тихановской собрались сотрудники правоохранительных органов в штатском и подъехал микроавтобус.
В день голосования в Беларуси, стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране. Читай также: Выборы в Беларуси: В Минск свозят военную технику Как сообщает телеграм-канал Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы.
В центре Минска в ночь перед выборами президента выставили ограждения. Также местные жители сообщают, что ночью в столицу Беларуси свозили военную технику.
Накануне президентских выборов в стране силовики задерживают, вероятно, активистов и обычных прохожих.
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