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Выборы в Беларуси: Онлайн-трансляция

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9 августа в Беларуси проходят выборы президента. Борьба развернулась между двумя кандидатами - оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской и действующим президентом Александром Лукашенко.
В Минске задерживают прохожих
В Минске задерживают прохожих
onliner.by
11:08

Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси.

10:22

За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7 процента избирателей, сообщает 9 августа Центризбирком республики. 

Выборы в Беларуси

Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05 процента избирателей.

10:21

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 8 августа покинула свою квартиру по соображениям безопасности, сообщает беларуская служба Радио Свобода. До этого под домом Тихановской собрались сотрудники правоохранительных органов в штатском и подъехал микроавтобус.

10:05

В день голосования в Беларуси, стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране. Читай также: Выборы в Беларуси: В Минск свозят военную технику Как сообщает телеграм-канал Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы.

09:40

В центре Минска в ночь перед выборами президента выставили ограждения. Также местные жители сообщают, что ночью в столицу Беларуси свозили военную технику

 

00:52

Накануне президентских выборов в стране силовики задерживают, вероятно, активистов и обычных прохожих.

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Теги: Беларусь, выборы в Беларуси, выборы, Минск, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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