В ДТП с туристическим автобусом в Стамбуле погибли пятеро
Пассажирский автобус сошел с дороги на автомагистрали Северный Мрамор в Сарыер, Стамбул.
В результате - пять погибших, 25 раненых.
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Пассажирский автобус компании Metro Turizm, выполнявший рейс Карабюк-Стамбул по шоссе и направлявшийся в направлении аэропорта Стамбула, врезался в стену путепровода в районе Чифталан.
На место происшествия было отправлено множество пожарных и медицинских бригад.
Губернатор Стамбула выступил с заявлением: “В то время как пять наших граждан погибли в автокатастрофе, 25 пассажиров, три из которых были детьми, находились в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу“.
Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине микроавтобус столкнулся с фурой.
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