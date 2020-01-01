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В ДТП с туристическим автобусом в Стамбуле погибли пятеро

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Еще 25 человек пострадали.
ДТП в Стамбуле
ДТП в Стамбуле
ntv.com.tr

Пассажирский автобус сошел с дороги на автомагистрали Северный Мрамор в Сарыер, Стамбул.
В результате - пять погибших, 25 раненых.

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Пассажирский автобус компании Metro Turizm, выполнявший рейс Карабюк-Стамбул по шоссе и направлявшийся в направлении аэропорта Стамбула, врезался в стену путепровода в районе Чифталан.

На место происшествия было отправлено множество пожарных и медицинских бригад.

Губернатор Стамбула выступил с заявлением: “В то время как пять наших граждан погибли в автокатастрофе, 25 пассажиров, три из которых были детьми, находились в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу“.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине микроавтобус столкнулся с фурой.

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Теги: ДТП, Турция, Стамбул
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