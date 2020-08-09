Применения ядерного оружия реально - мэр Нагасаки

До людей в мире до сих пор не донесен истинный ужас ядерного оружия, считает Тауэ. Он призвал Россию и США сокращать ядерные вооружения.

Нагасаки стал вторым городом Японии после Хиросимы, на который США сбросили атомную бомбу

В японском городе Нагасаки прошла памятная церемония в день 75-летней годовщины атомной бомбардировки 9 августа 1945 года, пишет РБК.

Мэр города Томихиса Тауэ в своем выступлении отметил, что "до людей в мире до сих пор не донесен истинный ужас ядерного оружия".

"Если человечество не осознает угрозу ядерного оружия до тех пор, пока его не применят вновь, наше положение будет продолжать оставаться затруднительным", - сказал он.

Тауэ призвал Россию и США сокращать ядерные вооружения.

"Пожалуйста, стремитесь разрушить растущую атмосферу недоверия и вместо этого укрепляйте доверительные отношения через диалог... Я прошу вас выработать реальный путь к ядерному разоружению на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в следующем году США и России", - сказал мэр Нагасаки.

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Он отметил, что в мире продолжается разработка нового ядерного оружия - более простого в применении и меньшего по размерам. "В результате угроза применения ядерного оружия становится все более реальной", - заявил.

Нагасаки стал вторым городом Японии после Хиросимы, на который ВВС США сбросили атомную бомбу в августе 1945 года. Бомба Толстяк была эквивалентна 21 килотонне тротила.

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