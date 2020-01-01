Девять человек погибли при пожаре в отеле-госпитале для больных Covid-19

В индийском отеле Swarna Palace вспыхнул пожар.

От удушья погибли девять пациентов deccanchronicle.com

Девять пациентов погибли в результате крупного пожара в отеле, который использовался в качестве центра COVID-19 в Виджаяваде, штат Андхра-Прадеш, Индия, в воскресенье утром.

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По данным местной полиции, пожар произошел в отеле Swarna Palace около 5 часов утра.

Расположенный в центре отель Swarna Palace был взят в аренду больницей Рамеша и превращен во временное учреждение по лечению Covid-19. По данным местных источников, в учреждении лечились около 50 человек.

Девять человек погибли от удушья, поскольку дым быстро распространился на три этажа отеля.

Пожарные выломали стеклянные окна и спустили 18 человек с помощью лестниц. Они были переведены на лечение в больницу Рамеша.

Два человека выпрыгнули со второго этажа и с травмами были доставлены в больницу. Состояние их стабильное.

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Поскольку отель находится в центре Виджаявады, новости о пожаре быстро распространились, и родственники поспешили в больницу.

Предполагается, что пожар вспыхнул около 4:45 утра. ANI News процитировал комиссара полиции Виджаявады Б. Сринивасулу, который сказал, что в диспетчерскую полиции поступил звонок по поводу пожара в 5.09 утра. Он добавил, что он был потушен к 5:45 утра.

“Внутри было всего 40 человек. Пострадавшие переведены в другие больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии“, - добавил он.

Местные власти заявили, что причиной пожара было короткое замыкание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии авиалайнер разломался надвое, есть жертвы.