Девять человек погибли в отеле-госпитале для больных Covid-19
Девять пациентов погибли в результате крупного пожара в отеле, который использовался в качестве центра COVID-19 в Виджаяваде, штат Андхра-Прадеш, Индия, в воскресенье утром.
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По данным местной полиции, пожар произошел в отеле Swarna Palace около 5 часов утра.
Расположенный в центре отель Swarna Palace был взят в аренду больницей Рамеша и превращен во временное учреждение по лечению Covid-19. По данным местных источников, в учреждении лечились около 50 человек.
Девять человек погибли от удушья, поскольку дым быстро распространился на три этажа отеля.
Пожарные выломали стеклянные окна и спустили 18 человек с помощью лестниц. Они были переведены на лечение в больницу Рамеша.
Два человека выпрыгнули со второго этажа и с травмами были доставлены в больницу. Состояние их стабильное.
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Поскольку отель находится в центре Виджаявады, новости о пожаре быстро распространились, и родственники поспешили в больницу.
Предполагается, что пожар вспыхнул около 4:45 утра. ANI News процитировал комиссара полиции Виджаявады Б. Сринивасулу, который сказал, что в диспетчерскую полиции поступил звонок по поводу пожара в 5.09 утра. Он добавил, что он был потушен к 5:45 утра.
"Внутри было всего 40 человек. Пострадавшие переведены в другие больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии", - добавил он.
Местные власти заявили, что причиной пожара было короткое замыкание.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индии авиалайнер разломался надвое, есть жертвы.
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