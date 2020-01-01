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Пентагон допустил атаку на порт Бейрута

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В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака, заявил министр обороны США.
Разрушенный взрывом Бейрут
Разрушенный взрывом Бейрут
Getty

Соединенные Штаты пока не знают однозначную причину взрыва в Бейруте, сообщил глава Минобороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News 9 августа. По его словам, президент США Дональд Трамп сделал правильное предположение, что это могла быть атака.

"Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... С каждым днем мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал произошедшее более похожим на несчастный случай", - сказал Эспер.

США скоро направят в Ливан три военно-транспортных самолета C-17 с продовольствием и медикаментами. Эспер отметил, что его ведомство "сделает все возможное для оказания гуманитарной помощи".

Ранее Коррекспондент.net рассказывал, что взрыв в Бейруте разрушил экономику Ливана.

 

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Теги: теракт, Пентагон, Ливан, взрыв, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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