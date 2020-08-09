Лукашенко обвинил Украину в нежелании сотрудничать по боевикам Вагнера

Ранее Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.

Лукашенко обещал выдать Украине задержанных боевиков, если будет доказана их причастность к преступлениям на Донбассе скриншот видео

Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск для обсуждения вопроса о задержанных под Минском боевиках частной военной компании Вагнер. Об этом в воскресенье, 9 августа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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"Им (генпрокурорам Украины и России) наплевать на этих ребят", - заявил он.

Лукашенко 6 августа поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.

В офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для решения данного вопроса.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока офис генпрокурора его еще не получил", отметили в ОГП.