Лукашенко обвинил Украину в нежелании сотрудничать по боевикам Вагнера
Ранее Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.
Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск для обсуждения вопроса о задержанных под Минском боевиках частной военной компании Вагнер. Об этом в воскресенье, 9 августа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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"Им (генпрокурорам Украины и России) наплевать на этих ребят", - заявил он.
Лукашенко 6 августа поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.
В офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для решения данного вопроса.
"Реакция будет только после официального приглашения, пока офис генпрокурора его еще не получил", отметили в ОГП.
Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании.
Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных есть также граждане Украины, которые воевали на Донбассе на стороне сепаратистов. Украина ведет переговоры об их экстрадиции. Накануне Лукашенко назвал условие выдачи Киеву боевиков.
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