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Лукашенко обвинил Украину в нежелании сотрудничать по боевикам Вагнера

Комментариев: 2
Ранее Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.
Лукашенко обещал выдать Украине задержанных боевиков, если будет доказана их причастность к преступлениям на Донбассе
Лукашенко обещал выдать Украине задержанных боевиков, если будет доказана их причастность к преступлениям на Донбассе
скриншот видео
Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск для обсуждения вопроса о задержанных под Минском боевиках частной военной компании Вагнер. Об этом в воскресенье, 9 августа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Им (генпрокурорам Украины и России) наплевать на этих ребят", - заявил он.
 
Лукашенко 6 августа поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для выяснения ситуации с задержанными боевиками.
 
В офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для решения данного вопроса.
 
"Реакция будет только после официального приглашения, пока офис генпрокурора его еще не получил", отметили в ОГП. 
 
Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании.
 
Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных есть также граждане Украины, которые воевали на Донбассе на стороне сепаратистов. Украина ведет переговоры об их экстрадиции. Накануне Лукашенко назвал условие выдачи Киеву боевиков.
 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, Боевики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    09.08.2020, 17:14
Оценка:  0
Shaab
А що, хтось думав, що Бенядиктова буде хоч щось робити? Вона зараз лікті кусає, бо всі справи проти Порошенка розсипаються, як карткові будиночки. Куди ж їй ще про якихось вагнерівців задумуватись, що українців вбивали?
Вася_с_Иваново    09.08.2020, 16:39
Оценка:  -22
Вася_с_Иваново
Короче - Укры ...идоры, а самое главное расшифрованные!
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