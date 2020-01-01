В Венгрии туристический автобус слетел с дороги, есть жертвы

Один человек погиб и еще 34 были ранены в результате ДТП.

На автомагистрали M5 в Кишкунфеледьхазе в воскресенье в канаву упал иностранный пассажирский автобус. Об этом сообщают в Управлении полиции округа Бач-Кишкун.

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По данным полиции, туристический автобус доставлял пассажиров из Польши в Венгрию. По словам Аделя Винче-Месси, дежурного представителя полиции округа Бач-Кишкун, в момент аварии в автобусе находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира.

Согласно сообщению, около полуночи в воскресенье утром на обочине автомагистрали M5, ведущей в Будапешт, на 115-километровом участке в районе Кишкунфеледьхаза автобус отклонился от дороги и упал в канаву при до сих пор невыясненных причинах.

ДТП с автобусом bumm.sk

По первичной информации полиции, в результате аварии погиб 35-летний мужчина, еще 34 получили травмы. По первичным данным, трое из пассажиров (в том числе ребенок в возрасте пяти лет) получили более серьезные травмы.

Пресс-секретарь полиции подчеркнул, что спасательные работы осуществляются двумя вертолетами скорой помощи и 14 машинами скорой помощи. Он добавил, что все пассажиры доставлены в больницу для обследования.

ДТП с автобусом bumm.sk

Автомагистраль М5 в направлении столицы была закрыта на время проведения спасательных операций.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП с туристическим автобусом в Стамбуле погибли пятеро.